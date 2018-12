Forsøgte at tage forbipasserendes hund: Vred mand skabte tumult i Odense gågade

Fyns Politi har anholdt en mand, som tirsdag opførte sig aggressivt i Vestergade i Odense ved blandt andet at kaste med stole og borde og forsøge at tage en hund.

En mand af anden etnisk herkomst skabte tirsdag eftermiddag ved 16-tiden utryghed omkring 7-Eleven i Vestergade i Odense.

Ifølge Fyns Politi var manden aggressiv og råbte efter forbipasserende, mens han kastede med stole og borde fra en udeservering.

- Der har været et lille optrin, men der er ikke nogen, der er kommet til skade, fortæller vagtchef Anders Therkelsen.

Ud over at være opfarende havde manden angiveligt taget en forbipasserendes hund og løftet den op med den begrundelse, at hunden tilhørte ham.

- Ifølge anmeldelsen samler han hunden op og råber, at det er hans hund. Den forbipasserende får puffet til ham og får hunden igen, forklarer Anders Therkelsen.

Manden er anholdt og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Fyns Politi er endnu ikke klar over, hvad der har udløst episoden, og hvorfor manden var opfarende.