Forslag om udviklingen på Odense Havn: Saml det oprindelige havnemiljø på Norgekaj

Kurt L. Hansen og hans hustru Pia har i 42 år boet lige over for siloen på Norgekaj, hvor de foreslår man flytter den blå kran hen og genrejser Muus' Pakhus. På den måde vil alt det bevaringsværdige være placeret i forlængelse af hinanden. Foto: Nils Svalebøg

Efter at have fulgt debatten om Odenses havneudvikling fra første parket på sin terrasse i 42 år - og i øvrigt været virksomhedsejer i havnen næsten lige så længe - bringer Kurt L. Hansen sit eget forslag i spil. Han savner en overordnet plan for de bygninger, der skal bevares og en tydeligere linje i udviklingen.

Siden 1977 har ægteparret Hansen boet med udsigt til udviklingen på Odenses havn. I familiens fotoalbum kan man både se, hvordan togvogne med ammoniak tidligere kørte til Amonias store stålkugle ud mod Havnegade, mens tre kranbaner lodsede kul på alle tider af døgnet fra skibene ved Norgekaj. - Om aftenen kørte familierne tur på havnen, og det kunne være hyggeligt, hvis de begyndte på det igen. Jeg mener, at en af måderne, det vil kunne ske på, var, hvis politikerne og kommunen fik lavet en overordnet plan for, hvad de vil med havnen, siger Kurt L. Hansen, der også har sin daglige gang på havnen, idet han sammen med hustruen Pia Hansen driver virksomheden Odense Auto El med placering ved Odins Bro. Kort sagt mener Kurt L. Hansen, at man med fordel kunne samle havnens bevaringsværdige elementer på Norgekaj. - Det er den del af havnen, der lige nu har det bedst bevarede havnemiljø, hvilket ikke mindst skyldes Olav de Lindes koncentration af renoverede pakhuse. Hvorfor ikke sikre, at området bliver fuldendt med brosten og jernbanespor i belægningen? Man kunne flytte rødstensmurene fra Muus' Pakhus, som politikerne i By- og Kulturudvalget én gang har bestemt at ville bevare, dertil, så de ikke kommer til at drukne i et nyt byggeri på Siloøen. - Sidst men ikke mindst kunne man flytte den blå kran fra Gammelsø og helt over i den modsatte ende af havnen og sørge for at vedligeholde den, for det mener jeg ikke, kommunen gør. Når man nu har besluttet at bevare den, selv om den ikke er den ældste eller mest særlige kran, der har været på Odense Havn, skal den vel holdes ved lige. Og ved Norgekaj var der faktisk en del kraner i arbejde, da havnen var på sit højeste, siger Kurt L. Hansen.

Det vigtigste er, at havnens historie bør kunne fortælles i sammenhæng med pakhusene og siloerne, og de ligger jo side om side fra Østre Kaj, Møllekaj og ud mod Norgekaj. [i]Kurt L. Hansen, beboer på Kanalvej og virksomhedsejer på Odense Havn[/i]

Kurt L. Hansen mener, at en plads på Norgekaj stadig vil have en bynær placering, for Skibhuskvarteret ligger lige bag ved. - Det vigtigste er, at havnens historie bør kunne fortælles i sammenhæng med pakhusene og siloerne, og de ligger jo side om side fra Østre Kaj, Møllekaj og ud mod Norgekaj, siger han, der foreslår, at den ny plads på den modsatte side af kanalen får navn efter sin nye bygning - Muus' Plads. Foto: Nils Svalebøg

Dårligt udsyn til Siloøen Fra familien Hansens terrasse på Kanalvej ligger Siloøen midt i billedet ind mod Odenses udgravede havn, men Kurt L. Hansen vil gøre politikerne opmærksom på, at den faktisk er svær at se, når man bevæger sig rundt inde i havnen. - Hverken fra de nye hvide højhuse i Promenadebyen og fra Gammelsø har man særligt godt udsyn til Siloøen, så jeg forstår ikke argumentet om, at den skal være havnens midtpunkt. Desuden er tilkørselsvejen derud ringe, fordi man havde travlt med at bygge den inderste del af molen til, inden man vidste, hvad der skulle ske med den yderste del, siger han og tilføjer: - Når man fra vores terrasse ser, hvor bred FAF-siloen på Siloøen er, kan man ikke forestille sig, at man bygger uden på den, som det også er blevet foreslået. Til gengæld vil et vartegn i en nærmere bestemt arkitektonisk retning ikke være af vejen, og jeg mener, man skal rydde molen helt, så der er plads til eksklusive boliger, hvis udseende og formål bliver penslet ud i den kommende kommuneplan, og så en kommende arkitektkonkurrence går i den retning, politikerne ønsker. Hvem, som skal betale for flytningen af kran og Muus' Pakhus har Kurt L. Hansen også et bud på: - Det bør de kommende ejere af Siloøen, der kan bidrage til flytning af Muus' Pakhus og dermed en rydning af Siloøen med en betaling pr. etagemeter. Men jeg mener også, at Odense Havn bør bidrage, for det vil også være til virksomhedens fordel at samle de bevaringsværdige bygninger og dele af havnen på ét sted, påpeger han.

Pia og Kurt L. Hansen har boet på Kanalvej i 42 år. Ægteparret var egentlig skrevet op til en af de nye lejligheder i Promenadebyen, men endte med at beslutte sig for at blive boende. Foto: Nils Svalebøg

Som Den Fynske Landsby Ved massivt at sikre området på havnens østlige side med bevaringsværdige elementer, håber Kurt L. Hansen at kunne skabe et område, som i højere grad tiltrækker folk, end havnen formår i øjeblikket. - En kommende lukning af Londongade ved den nuværende havneplads betyder, at der frem over kun bliver indkørsel fra Finlandsgade, og at der i området derfor ikke længere er samme parkeringsmuligheder, siger Kurt L. Hansen og fortsætter: - Og selvom en ny Muus' Plads vil blive placeret længere ude af Havnegade, mener jeg stadig, det er bynært. Skibhuskvarteret ligger jo lige ved siden af. Det vigtigste er, at havnens historie bør kunne fortælles i sammenhæng med pakhusene og siloerne, og de ligger jo side om side fra Østre Kaj, Møllekaj og ud mod Norgekaj. Ægteparret Hansen har også filosoferet over, hvad der skal til for at trække odenseanerne ud til en ny plads, som de foreslår kunne hedde Muus' Plads: - Måske kunne Muus' Pakhus blive rammen om et torvemarked, som kunne tage over for Grønttorvet. Man kunne lave en legeplads med havnetema eller andet, der trak familierne til, foreslår Pia Hansen. Men vil det ikke være historieforvanskning at flytte rundt med de bevaringsværdige bygninger, kan man spørge? - Nej, det mener jeg ikke, for man har jo i princippet gjort det samme i Den Fynske Landsby, siger Kurt L. Hansen.

Kurt L. Hansen mener ikke, kranen har den bedste placering, når den nu står gemt i det inderste bassin ved Byens Ø. Med fordel kunne den blive flyttet til Norgekaj og blive en del af et havnemiljø dér, siger han. Foto: Nils Svalebøg

Flyt Muus' Pakhus røde mursten til Norgekaj og riv resten af Siloøen ned, lyder det fra Kurt L. Hansen, der argumenterer med, at vartegnet ikke længere har samme værdi, fordi havnen er bygget så meget til, at man alligevel ikke kan se FAF-siloen ret mange steder fra. Foto: Nils Svalebøg

I 42 år har ægteparret Hansen kunnet følge udviklingen på Odense Havn og i særdeleshed på Norgekaj, som de har udsigt til. Og hvor der tidligere var flere kraner i gang, hvilket har fået Kurt L. Hansen til at foreslå, at man flytter den blå kran fra Byens Ø dertil. Foto: Nils Svalebøg