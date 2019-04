Gennem snart et år har en række beboere i havebyen Gerthasminde midt i Odense forsøgt at holde et treetager højt byggeri på Falen så langt fra deres huse som muligt. De mener, at Odense Kommune bør lære af sine tidligere fejl og undlade at tillade byggeri så tæt op ad havebyen, at man ikke længere kan se den udefra.

Et tidligere lokalplanforslag fra området blev i efteråret 2018 taget af bordet i By- og Kulturudvalget med ønske fra flertallet om at finde en løsning, som begge parter - beboerne og bygherren, Selskabet Falen 21A m.fl. A/S - kunne enes om, og resultatet er nu sendt i høring. I stedet for de oprindelige to blokke i treetager, består byggeriet nu af fem sammenhængende townhouses i samme højde. Og forslaget ændrer ikke Gerthasminde-beboernes holdning til byggeriet, lyder det fra René Brandeborg, der er talsmand for beboergruppen.

- Under ingen omstændigheder kan vi acceptere en dispensation fra den gamle lokalplan, som siger, at der med tiden skal være grønne områder på netop det stykke, siger han og understreger, at det vigtigste, der foreløbigt er kommet ud af beboernes anstrengelser, er en udsættelse.