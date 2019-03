Forslag: Gør TBT Tower grøn på toppen

TBT Tower kunne være blevet 66 meter højt, som lokalplanen gav mulighed for, men endte som forleden beskrevet i Fyens Stiftstidende, med at blive seks meter lavere.

Det ærgrer Paul J. Larsen, bestyrelsesmedlem i Byforeningen for Odense.

- Dermed reduceres "markørværdigheden" markant, og det er da ærgerligt, når Odense, langt om længe, endelig skulle have en nutidig, bemærkelsesværdig bygning, bemærker han i en mail til Fyens Stiftstidende.

Men Paul J. Larsen har samtidig en idé til, hvordan TBT Tower bliver endnu mere markant.

De sidste seks meter, som er blevet i overskud, åbner nemlig ifølge Paul J. Larsen mulighed for at tilføre bygningen en interessant, visuel afslutning, som kan forvandle den til andet end "en normal, høj bygning".

- Ved at tilføje de manglende seks i højden som en "let konstruktion" - et drivhus på toppen, som et særligt "Edens Have" for beboerne i bygningen, eller som særligt supplement til den øverste penthouselejlighed, så vil bygningen pludselig løfte sig til en særlig interessant bygning, ud over den flotte kobberbeklædning på facaden, mener han og fortsætter:

- Prøv at tænke synet at "den svævende, grønne have" højt over byens tage, som symbol på Odenses omstilling til "Grøn by" ind i fantasiens verden.

Avisen har tirsdag uden held forsøgt at få en kommentar til forslaget om grønt på taget fra Mogens Tveskov, som er adm. direktør i Togt, der opfører TBT Tower.

Kontorchef i Byplan hos Odense Kommune, Jeanette W. Olsen, oplyser, at i forhold til lokalplanen er der umiddelbart intet til hinder for at lave noget grønt på bygningens tag, der også kan bruges som tagterrasse. Hvis der skal opføres egentlige anlæg på en sådan tagterrasse, skal det undersøges nærmere.