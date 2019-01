Forsker ser på Vollsmose: Har Allah sat sit aftryk på ghettoen?

SDU-lektor Helle Lykke Nielsen er redaktør på en ny bog om Vollsmose, skrevet af ti forskere, der sætter fokus på forskellige aspekter ved bydelen. Hun har selv set på, hvordan en såkaldt kulturmuslim, der aldrig satte sine ben i en af Odenses moskeer, endte med at blive begravet på en af de to muslimske gravpladser i Odense efter strikse islamiske retningslinjer. Foto: Nils Svalebøg

Fredag udkommer bogen "Kampen om Vollsmose", hvor forskere belyser forskellige aspekter af "Danmarks største ghetto".

Lektor Helle Lykke Nielsen fra SDU er redaktør på bogen og har skrevet om de muslimske gravpladser, som er brugt af både imamer, Black Army og politikere til at positionere sig selv.

Hvordan kan det gå til, at en såkaldt kulturmuslim, der aldrig satte sine ben i en af Odenses moskeer, ender med at blive begravet på en af de to muslimske gravpladser i Odense efter strikse islamiske retningslinjer? En mand, der tilmed frabad sig besøg af en imam, mens han lå på hospice og ventede på døden? Spørgsmålet stilles af lektor på Syddansk Universitet, Helle Lykke Nielsen, i en ny bog, som udkommer fredag med titlen "Kampen om Vollsmose". Helle Lykke Nielsen er redaktør på bogen, og hendes bidrag, "Har Allah sat sit aftryk på ghettoen?", tager udgangspunkt i en konkret oplevelse, da en af hendes kollegaer med arabisk baggrund i marts 2017 døde af kræft. - Det blev en øjenåbner, som hun siger, og det gjorde mig ondt, for min kollega ville ikke have brudt sig om at få en ortodoks, salafistisk begravelse. Det var imod alt, hvad han stod for. Hvad der præcis skete, vender vi tilbage til om lidt, men oplevelsen fik Helle Lykke Nielsen til at se nærmere på islam i Vollsmose. Og hvis vi skal forstå, hvad det er for en størrelse, er vi nødt til at studere daglig praksis, forklarer hun. Og se på imamernes indflydelse.

Kampen om Vollsmose Bogen "Kampen om Vollsmose" udkommer den 25. januar på det uafhængige uni­versitetsforlag, U Press. Bogen er redigeret af lektor Helle Lykke Nielsen fra Center for Mellemøststudier på Syddansk Universitet (SDU). Den er på 374 sider og kan købes for 300 kroner.Bogen er inddelt i 11 kapitler, hvor forskere beskæftiger sig med:



Drømmen om det gode liv; Klasseværelset som kampplads; Vollsmose Boxing og kampen for værdierne; Har Allah sat sit aftryk på ghettoen?; Den hemmelige lidelse; Ghettosygen; Hvem har ansvaret for de ældre i Vollsmose?; Vold og kriminalitet; Radikalisering og afradikalisering; Vollsmoses kultur(er) og endelig Er Vollsmose en ghetto?

Fremmede mænd til begravelsen Muslimerne i Odense har to begravelsespladser. Den ældste ligger i udkanten af Korsløkke Kirkegård, bag Vor Frelsers Kirke på Ejbyvej, og da den var så godt som fyldt ud i 2001, etablerede kommunen en ny på Risingskirkegård med plads til 1100 grave. Den har egen indgang og er rumligt organiseret med Mekka som pejlepunkt. Men i Odense findes kun én mand, der varetager den traditionelle bedemands funktion - imam Abu Hassan (Mohammad Chahade). Han er indehaver af Islamisk Service Center med adresse i Granparken i Vollsmose. Så da Helle Lykke Nielsens arabiske kollega døde, var det ham, mandens familie (fra udlandet) fik hjælp af til at arrangere begravelsen. Til selve begravelsen fik de få familiemedlemmer og fem kolleger følgeskab af en større skare, da de to imamer, Abu Hassan og Abulamin (Muhammed Kassem), medbragte 35 gæster fra moskeen på Ørbækvej - folk, der overhovedet ikke kendte den afdøde, men ønskede at optjene hasanat (gode gerninger), som tæller, når de selv en dag skal stå til regnskab på dommedag, som Helle Lykke Nielsen forklarer. Ved begravelsen prædikede Abulamin om, at vi alle skal stå til regnskab efter døden og derfor bør følge "den rette vej" - han tog ikke afsked med den afdøde og mindedes hans liv, som man typisk ser det ved en kristen begravelse. Han anbefalede også, at de pårørende ikke brugte penge på blomster eller gravsten - det var unødvendigt, da graven kun er et gennemgangssted, der mister sin betydning, når sjælen er draget videre. - En imam som Abulamin manifesterer her islam i det offentlige, kommunale rum, som er tilgængeligt for alle, forklarer Helle Lykke Nielsen. Imamerne bruger blandt andet gravpladsen som en scene for at blive repræsentant for muslimerne i Vollsmose ved at sige: Det er sådan her, man gør; det er os, der repræsenterer den rigtige islam; det er os, der kan retlede og vejlede muslimerne i Odense.

Opsang til Black Army Imamernes autoritet bliver dog også udfordret, og Helle Lykke Nielsen har set på to andre eksempler, der har udgangspunkt i gravpladsen: Det første er begravelsen i 2016 af Muhammed Sendi, et bandemedlem fra Black Army. Her mødte omkring 500 mænd frem, inklusiv bandemedlemmer af United Tribuns Forever, Satudarah og Loyal to Familia. Imam Abulamin stod også for denne begravelse. Han brugte anledningen til at prædike og sagde blandt andet til de fremmødte: - Det er ikke for sent at stoppe med dårlige gerninger. Derfor skal man stoppe nu med at sælge hash. Man skal stoppe nu med at sælge kokain. Og man skal fortælle de unge, at de skal stoppe med at ryge joints. Efter begravelsen kørte bandemedlemmer i kortege gennem Odense centrum som en tydelig magtdemonstration - vi gør, hvad vi vil - og imamen modtog efterfølgende indirekte trusler om at blande sig udenom, fortæller Helle Lykke Nielsen.

Muslimer lever afsondret i Vollsmose Det andet eksempel er skændingen af muslimske gravpladser i sensommeren 2015, der affødte en stærk politisk reaktion. Her mødte omkring 500 mennesker frem for at tænde et lys for "tolerance og solidaritet", men her fik imamerne ikke lov til at tale, selv om de var til stede. Gravpladsen blev i stedet brugt til en manifestation - at muslimer og ikke-muslimer kan skabe et fællesskab. Men også det budskab - at Vollsmose er en integreret og ligeværdig del af Odense - er en illusion, peger Helle Lykke Nielsen på i bogen. Som hun skriver: - Det er en konstruktion, der ikke har meget at gøre med den afsondrede virkelighed, som Vollsmoses muslimer lever i til daglig.

Imamernes magt Allah har altså sat sit aftryk på Vollsmose i form af imamerne. Men hvor meget magt har de reelt i Vollsmose? Ifølge Helle Lykke Nielsen afhænger det helt af, hvem man ser på: - Der er ingen tvivl om, at to imamer, jeg skriver om her, har nedsat sig som kvarterets overhoveder og rådgiver folk. Folk forhører sig, hvordan de bør forholde sig til det ene eller det andet. - Men der er også en stor midtergruppe, der opfører sig på en måde, som mange kristne kender - at vi hører, hvad præsten siger i særlige tilfælde som dødsfald og dåb. Men til daglig tænker vi ikke så meget over det. - Og på den muslimske gravplads kan man se, at mange bruger de to imamer og følger deres råd, men når den værste sorg er overstået, bliver gravstedet alligevel indrettet på en anden måde, imod deres råd. - Så kommer der en gravsten op og planter på. Så bliver de kulturmuslimer igen, siger hun.