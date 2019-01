Forsker: - Politisk indflydelse ligger i udvalgene, ikke i byrådssalen

Den politiske indflydelse ligger i udvalgene

- I Folketinget hører man politikere sige, at det er muligt at få indflydelse i de forskellige udvalg. Det er klart, at der er ideologi og holdninger, som gør, at man ikke flytter sig, men i konkrete og mindre værdipolitiske spørgsmål er der tradition for, at man lytter til gode saglige argumenter. Sådan er det også i kommunerne, siger Roger Buch.

- Det er i udvalgene, man skal gøre sin indflydelse gældende som politiker, ikke i byrådssalen.

At det så kan sløre, hvem der får æren i sidste ende, er en del af gamet:

- I samme øjeblik man nævner en idé eller et forslag i offentligheden, er der altid en risiko for, at der er en, der løber med den, gør den til sin egen og får æren for det. Det er en del af politik. Så må man gøre opmærksom på det, hvis man føler sig snydt, siger Roger Buch.