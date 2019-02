Forsinket entreprenør afviser ansvar: Der har været en masse ekstraarbejde

Når Züblin på fredag afslutter arbejdet med at få lagt låg på den sidste del af parkeringskældrene i den sydlige del af TBT-projektet, sker det tre måneder efter, at det egentligt var aftalt med Odense Kommune og Fra Gade til By-ledelsen.

Den sene aflevering er en af flere årsager til en forsinkelse af letbanen på op til otte måneder, men på grund af kontrakten kan Züblin på ingen måde holdes ansvarlig.

Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen peger på, at Züblin har været forpligtet til at overholde en række deadlines i projektet, men så længe at entreprenøren når at aflevere det samlede projekt til sommer, skal virksomheden ikke betale nogen bod for at overskride en af de mellemliggende deadlines. Af samme grund overvejer kommunen lige nu at forsøge at få kompensation fra rådgivningsfirmaet Sweco, som var rådgiver på projektet, men ikke har været opmærksom på, hvor kritisk deadlinen omkring dækket over parkeringsarealet reelt var for letbanen.

Hos Züblin henholder man sig da også til kontrakten og peger desuden på, at man stødte ind i en række uforudsete opgaver undervejs, som forsinkede processen.

Ingen i virksomheden har ønsket at stille op til interview, men Züblin har sendt følgende kommentar på skrift:

"Efter indgåelsen af den oprindelige kontrakt i 2016 har det vist sig, at der er en række ekstraarbejder forbundet med projektet, som ikke var en del af kontrakten. Det gælder blandt andet jordbundsforhold og logistiske forhold, som Züblin A/S først efterfølgende er blevet bekendt med. Disse ekstraarbejder har Fra Gade til By og Odense Kommune bedt Züblin A/S om at udføre, hvilket helt naturligt har medført ekstra betaling og en udskydelse af tidsfristen. Züblin A/S overholder alle de kontraktuelle deadlines, der er på projektet og har netop nået den sidste store milepæl, hvor der er lagt låg på parkeringskælderen. Nu følger det afsluttende arbejde inden det færdige projekt afleveres i juni 2019 - hvilket er inden for den aftalte tidsplan", skriver virksomheden.