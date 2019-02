Fornemt besøg: Kronprinsen klipper snoren ved indvielsen af nyt veteranhjem

Både kronprins Frederik og Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla fra A.P. Møller Fonden er med, når det nye veteranhjem i Odense officielt indvies den 7. marts. Et kæmpe skulderklap, lyder det fra formanden for byggeudvalget og tidligere rådmand, Steen Møller.

- Det er en stor glæde og en stor ære, at både kronprinsen og Ane Uggla har prioriteret at komme og være med til at gøre dagen festlig for veteranerne. Det sætter vi alle sammen stor pris på.

- Det er et kæmpe skulderklap til veteransagen i Danmark og til veteranhjemmet i Odense, at kronprinsen vælger at tage hertil og klippe snoren, siger han.

Og det bliver en royal hånd, der 7. marts klokken 15 fører saksen og klipper snoren over, for kronprins Frederik har sagt ja til at medvirke ved indvielsen. Det fortæller Steen Møller, der er formand for byggeudvalget og tidligere rådmand i Odense.

Hjemmet åbnede i dagstimerne i december, men bliver med indvielsen i marts et døgntilbud til veteraner, der har været på internationale missioner og har brug for netværk eller støtte.Der er omkring 2400 veteraner på Fyn. Veteranhjemmet bliver det første på Fyn. Hidtil har de fynske veteraner været henvist til hjemmet i Fredericia. Veteranhjemmet i Odense er opført for en meget stor milliondonation fra A.P. Møller Fonden og en bevilling i forbindelse med en forsvarsforlig i Folketinget i december 2014.

Kan hjælpe med at få budskabet ud

Steen Møller fortæller, at kronprins Frederik flere gange har vist interesse for byggeriet af veteranhjemmet.

- Jeg har et par gange haft lejlighed til at tale med kronprinsen om veteranhjemmet og fortælle om det arbejde, vi har lavet i fire et halvt år med at skaffe finansiering, og hvad der nu ellers har været nødvendigt for at åbne. Og der har jeg oplevet en stor interesse både for sagen generelt og for byggeriet af det første nybyggede veteranhjem i Danmark.

Hvad betyder det, at det netop er kronprinsen, der kommer?

- Der er allerede en lang række veteraner, som bruger veteranhjemmet, efter vi så småt begyndte at holde åbent i december. Og der er mange, der er kommet til arrangementerne på soldaterhjemmet Dannevirke de seneste år. Men vi har jo et behov for at få budskabet om åbningen ud til alle fynske veteraner, og det tror jeg, kronprinsen kan hjælpe med ved at deltage ved indvielsen.

Allerede i december åbnede veteranhjemmet så småt med enkelte arrangementer og ved at holde åbent i nogle tidsrum. Med den officielle indvielse får veteranerne et døgnåbent hjem, hvor der også vil være værelser med mulighed for at overnatte.

- Det er et rigtig vigtigt tilbud. Det kan vi se hos de fire andre veteranhjem, hvor der er en meget høj belægning på værelserne. Men det er vigtigt at sige, at det ikke er alle, der har de behov. De allerfleste, der bliver sendt ud, kommer styrket tilbage. Men omkring otte procent udvikler med tiden PTSD, og det er dem, der har brug for en ekstra indsats, og som i en periode kan have brug for at bo et andet sted end derhjemme, siger Steen Møller.