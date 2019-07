En 22-årig skulle formodentligt have ladet bilen stå, så han ikke natten til søndag endte i et færdselsuheld på Lumby-Tårup-Vej i Odense N.

Manden kørte ind i et stengærde, og det gav store skader på både køretøjet og stengærdet. Efter en tur på skadestuen viste det sig, at manden heldigvis var uskadt. Politiet havde dog en formodning om, at den 22-årige var fuld, så inden han blev sendt hjem fra skadestuen, afgav han en blodprøve.

Manden kan forvente svar på sine blodprøver om cirka 10 dage.