Formodet knivrøver fængslet i fire uger

41-årige mand, der formodes at stå bag et knivrøveri mod en Dagli' Brugs i Odense M fredag aften, er søndag blevet væretægtsfængslet ved byretten i Odense.

Ryk direkte i fængsel.

Det var beskeden fra dommeren i byretten, da en 41-årige mand fra Odense søndag blev fremstillet i grundlovsforhør.

Fyns Politi ville have ham varetægtsfængslet, fordi han ifølge politiet formodes at være manden bag et røveri mod en Dagli' Brugs fredag aften.

Milan Holck Nielsen, vagtchef hos Fyns Politi, oplyser, at den 41-årige er fængslet i foreløbig fire uger.