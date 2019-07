Formel 1 i ministørrelse: Verdensmesterskab i fjernstyrede racerbiler kommer til Odense

I begyndelsen af august skal 180 personer kæmpe om titlen som verdensmester i at køre med små, fjernstyrede racerbiler, når VM i off-road buggybiler for folk over 40 år afholdes i Odense.

Inden længe finder et vaskeægte verdensmesterskab sted i Odense.

Odense RC Minirace er nemlig vært for verdensmesterskabet i off-road elbuggybiler for 180 kørere i klassen "plus 40 år".

- Der er folk, der kommer langvejs fra for at deltage. Det meste af Europa er repræsenteret, og så kommer der en enkelt fra New Zealand, forklarer formanden for Odense RC Minirace, Ulrich Rasmussen.