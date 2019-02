Formand for udsatteråd er død

Den forhenværende direktør i Socialstyrelsen og nuværende formand for Rådet for Socialt Udsatte i Odense, Palle Lund, er død. Han blev 67.

Palle Lund tog en uddannelse som socialvidenskabelig kandidat (cand.rer.soc.) fra Odense Universitet, inden han blev chef for Fyns Amts sundhedsforvaltning. Senere overtog han amtsdirektør-jobbet i Vejle Amt og blev i 2006 direktør i Servicestyrelsen under Socialministeriet. Her arbejdede han, indtil han gik på pension i 2012.

Han blev i foråret 2018 udpeget til formand for Rådet for Socialt Udsatte af rådmand Brian Dybro (SF), som blev trist over at få nyheden om Palle Lunds alt for tidlige død:

- Jeg var glad for vores samarbejde. Palle Lund var enorm dygtig og havde en stor faglig ballast, ikke mindst fra sit job i Socialstyrelsen. Men han var også på det menneskelige plan en utrolig imødekommende og empatisk mand, siger Brian Dybro, der i en officiel pressemeddelelse kalder Palle Lund "en stor forkæmper for de socialt udsatte og en fantastisk sparringspartner".

Mette Gull træder som næstformand ind som fungerende formand for Rådet for Socialt Udsatte, indtil Brian Dybro får udpeget en ny formand.

Palle Lund var også formand for Center for Frivilligt Socialt arbejde. I 2013 stiftede han Lund & Madsen Ledelsesrådgivning, ligesom han sad i bestyrelsen for European Volunteer Centre og var formand for den selvejende institution God Barndom.

Han var desuden censor i samfundsvidenskab og økonomi ved SDU, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og CBS.