Fordomme ved friskolemøde

Tirsdag mødtes 250 friskoleelever fra henholdsvis Odense Friskole og Al-Salahiyah Skolen for at nedbryde fordomme mellem indvandrer og etniske danskere.

1) De er anderledes end os

Simon Busch Davidsen, 13 år, Odense Friskole

- Jeg er ikke en fordomsfuld person, men man kan godt komme til at tænke, at der er stor forskel på at være muslim og på at være kristen. Når man så møder hinanden, så finder man ud af, at man laver de samme ting. Der er nogen muslimer går til koranskole, ligesom vi går til konfirmationsforberedelse. Det er stort set det samme.