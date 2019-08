Fordomme blev nedbrudt til HCA Festivals

I et åbent og fordomsfrit miljø fik odenseanerne mulighed for at snakke med alt fra incestofre til parkeringsvagter, der agerede menneskelige bøger på Menneskebiblioteket. Eventet blev afviklet i forbindelse med HCA Festivals og Spoken Word Festival.

Odense: Tidlig mandag aften var der mulighed for at opleve et event lidt udover det sædvanlige i rammerne hos Kulturmaskinen. Her kunne man lytte til et incestoffers beretning, en tidligere stofmisbruger med ADHD, en rugemor eller et tidligere mobbeoffer.

Spoken Word Festival havde inviteret Menneskebiblioteket på besøg, som bød på gribende og personlige fortællinger fra frivillige, der svarede på spørgsmål om svære emner, som de har personlig erfaring med.

Omtrent 20 "læsere" havde taget plads ved bordene i Kulturmaskinens læsesal, hvor cirka 10 titler - som deltagerne kaldes - på skift fortalte deres historie.

En af dem var 44-årige Morten Vilhelm fra Billund, der i 17 år var stofmisbruger og siden hen også blev alkoholmisbruger. For nyligt blev han diagnosticeret med ADHD. En lidelse, som gjorde livet svært for ham, da han var yngre. I dag vil han gerne give sin erfaring videre.

- Det giver mig en selvtillid at være med. Hvis jeg bare kan hjælpe én person. Jeg går meget op i at få udbredt, hvad det betyder at have ADHD, siger han.