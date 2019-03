Forbipasserende bil: Peberspray sprøjtet i ansigtet på tilfældig kvinde

En 23-årig kvinde blev natten til søndag udsat for overfald med peberspray i det indre Odense.

- Det sker tilsyneladende fuldstændigt tilfældigt, siger vagtchef Steen Nyland, Fyns Politi.

Episoden fandt sted klokken 03.28 på Klingenberg i det indre Odense, hvor kvinden kom gående. I det samme kom en bil kørende, men idet, den var ved at passere hende, blev et vindue rullet ned, og en peberspray stukket ud og aktiveret lige i ansigtet for den 23-årige kvinde.

Efterfølgende videoovervågning har afsløret, at der er tale om en mørk bil, men derudover har politiet ikke ret mange andre spor at gå efter.

- Vi vil meget gerne høre fra folk i nattelivet, som har overværet episoden eller som selv har været udsat for det, siger vagtchefen, og opfordrer vidner til at ringe ind til Fyns Politi på telefon 114.

Peberspray blev ved årsskiftet lovlig i Danmark, men kun ved køb gennem autoriserede forhandlere i Danmark og kun til brug i ens hjem, ikke i det offentlige rum. I modsat fald er det fortsat en overtrædelse af våbenloven.