For mange uheld mellem cykler og biler: Kryds skal laves om for at forbedre sikkerheden

Der er en tendens til, at biler påkører cyklister i krydset ved Harald Nyborg i Odense M, og derfor skal trafiksikkerheden forbedres med større ændringer. Det har en analyse af Odense Kommune slået fast. Fra kontorchefen for byudvikling og mobilitet lyder det, at det ikke har været "voldsomt alvorlige" uheld.

- Det er ikke nogle voldsomt alvorlige ulykker. Vi kan se, at det er samme type uheld, så nu er vi gået løsningsorienteret til værks med politikerne om det. Der er blevet sikret penge til den første del. Det er blandt andet analysen, vi har lavet, og de småjusteringer, der kan laves, siger han og fortæller, at de også har indstillet til, at der bliver sat penge af til de store ændringer.

Her er Rasmus Bach Mandø kontorchef og han beretter, at kommunens politikere er blevet involveret. Det er nemlig sikkerhedsforbedringer, der medfører større justeringer i krydset, og det kræver ekstra penge.

Ændringer udføres i 2020 - måske

Hvordan krydset helt konkret skal ændres, er ikke sikkert endnu. Der bliver overvejet flere ting hos kommunen. Det fortæller kontorchefen.

- Vi prøver at se på, hvordan vi løser det bedst muligt. Det er sjældent, at man kan løse noget så stort uden, at der også er andre ting, der skal ændres som følge. Det her er en stor ændring, så vi skal tænke os ekstra godt om, erkender Rasmus Bach Mandø.

Det er blandt andet overvejelser, der går på, at Tagtækkervej skal lukkes ved Rødegårdsvej.

- Men det kommer til at betyde ekstra trafik på de omkringliggende veje. Så der skal måske opføres et nyt lyskryds et andet sted også. Vi har også det eventuelt øgede antal cyklister i krydset som følge af det nye OUH for øje i planerne, siger kontorchefen.

Når det står klart, hvordan trafiksikkerheden i krydset helt konkret skal forbedres, skal justeringerne sendes i udbud og derefter udføres. Et arbejde, kontorchefen regner med, bliver udført i 2020.