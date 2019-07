For dyrt i passagen: Fyns eneste økologiske pølsevogn kæmper for overlevelse

Den økologiske pølsemand, Mads Harbo Jensen, forsøger at være optimistisk, efter han har set sig nødsaget til at rykke fra pladsen i Brandts Passage. Finder han og personalet ikke en ny fast plads til pølsevognen, forventer han dog ikke, at de kan holde åbent længere end til september. Arkivfoto: Nils Svalebøg

Efter blot halvanden måned med placering i Brandts Passage har ejeren af den økologiske pølsevogn "Økopølsen", Mads Harbo Jensen, set sig nødsaget til at rykke fra pladsen. Finder han ikke en ny plads til pølsevognen snart, må han dreje nøglen om.

Det var en optimistisk Mads Harbo Jensen, der tilbage i juni stolt erklærede, at Odense nu ville få Fyns første økologiske pølsevogn med ham selv bag roret. Efter halvandet års forberedelser var Mads Harbo Jensen klar til at indtage Brandts Passage og levere lækre, økologiske hotdogs til byens sultne maver. Drømmen har imidlertid været sværere at indfri end først antaget. Blot halvanden måned efter åbningen meldte Mads Harbo Jensen ud på Facebook, at pølsevognen og dens personale ville forlade Brandts Passage. - Jeg var nødt til at flytte den, fordi vi ikke tjente nok. Jeg vidste godt, at det var en chance at tage, men desværre viste det sig, at der ikke var nok kunder i passagen. Det kunne ikke løbe rundt, så vi vil hellere forsøge at finde et nyt sted end at vente på at gå fallit, siger han. Salget fra pølsevognen har kun været tilfredsstillende, når der har været arrangementer på Amfipladsen - resten af tiden har salget fra pølsevognen ikke været på mere end 20 procent af den ønskede mængde.

Pølsevognspladser i Odense Ønsker man at etablere sin pølsevogn i Odense, er der nogle ting, man skal være opmærksom på.Odense Kommune har ni faste pladser, hvor der er mulighed for at etablere sig med en pølsevogn. Der er på nuværende tidspunkt ingen ledige pladser, og der bliver ifølge kommunen ikke etableret flere.



Man kan skrive sig på venteliste til en af disse pladser, men man skal væbne sig med tålmodighed, for ventetiden er lang. Desuden har personer med handicap fortrinsret til at få bevilget en af disse pladser.



Den eneste anden mulighed er at etablere sin pølsevogn på privat grund, men det kræver godkendelse og skriftlig tilladelse fra ejeren af grunden, samt byggetilladelse fra kommunen.

Leder efter ny plads Derfor var 6. juli sidste dag, Økopølsen langede hotdogs over disken i Brandts Passage. Siden da har pølsevognens personale ledt med lys og lygte efter ny plads til den økologiske pølsevogn. Personalet har forsøgt at få lov til at sælge pølser fra parkeringspladserne ved Rosengårdcentret og Bilka - uden held. Pølsevognen har til gengæld fået lov til at stå ved havnen, men i følge Mads Harbo Jensen vil det ikke løse problemet med manglende kunder. - Kan man ikke få en central plads i byen, vil det ikke kunne lade sig gøre at have en madvogn i Odense. Uanset om den er økologisk eller ej, lyder det fra Økopølsens ejer. Mads Harbo Jensen har stor forståelse for reglerne for gadesalg i Odense, men han er ærgerlig over, at man ikke tilgodeser økologiske tilbud, som kan være med til at gavne den generelle sundhed.

Satser på arrangementer Det har hele tiden været en del af holdets økonomiske strategi, at Økopølsen skulle kunne bookes til arrangementer og events. Nu kan den del af forretningen ende med at blive det, der skal redde pølsevognen fra at lukke helt ned. Og derfor er der stadig en lille optimisme at spore hos Mads Harbo Jensen. Foruden servering af natmad til en firmafest og andre mindre events er det lykkedes pølsevognen at få lov at servere økologiske hotdogs til weekendens store koncertbrag med Ed Sheeran. Arrangementerne kan være med til at sprede budskabet om Økopølsen, men der skal ifølge ejeren mere til for at fremtidssikre de økologiske pølser på Fyn. - Vi skal op på flere arrangementer, for at det kan køre rundt. Men for at det giver mening, skal vi have en ny fast plads med godt flow af mennesker, så vi kan tjene penge. Sker der ikke noget drastisk snart, holder vi ikke længere end til september, siger Mads Harbo Jensen.