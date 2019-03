For anden nat i træk: Igen stor fangst af spiritusbilister

Syv bilister blev natten til søndag standset, tjekket, anholdt og sigtet for spirituskørsel forskellige steder i Odense, og det følger lige i hælene på natten til lørdag, hvor også syv blev standset for præcis det samme.

- Der er ikke noget usædvanligt ved det, men det er stadig syv for mange, siger vagtchef Steen Nyland, Fyns Politi, om den seneste nats fangst.

Nu var politiet slet ikke ude for at kontrollere spritbilister, sådan som det ofte foregår i sommermånederne efter grillaftener eller julemåneden oven på julefrokosterne. Men eftersom det på andre områder var en stille nat for politipatruljerne holdt betjentene i stedet øje med bilisterne og deres måde at køre på. Og der skal bare en fornemmelse til, før politiet standser et køretøj og tjekker, om alt er i orden.

Det var det så ikke i syv tilfælde natten til søndag, og det, som overrasker vagtchefen, er, at det har været en helt almindelig weekend uden store arrangementer.

- Hvis det havde været under Tinderbox kunne man måske forstå det, men der er ikke nogle arrangementer i byen, som kan forklare, at så mange kører med spiritus i blodet. Desværre er det ikke usædvanligt, for jeg frygter, at hvis vi havde samme fokus på det hver weekend ville vi kunne standse mindst lige så mange, forklarer vagtchefen.

Klokken 01.20 blev en 28-årig mand standset på Klusetvej i Søhus. Han blev anholdt, sigtet for spirituskørsel, taget med på politigården, og fik udtaget en blodprøve. Præcis som alle de øvrige gjorde det senere på natten.

Klokken 01.39 var det en 27-årig mand, som havde væsentligt over den tilladte promillegrænse, der i krydset Næsbyvej og Jarlsberggade blev standset rutinemæssigt af en politipatrulje.

Klokken 02.19 var det en 43-årig mand, som på Rugvang ved Tarup Center blev standset og sigtet for spirituskørsel.

Klokken 03.01 var en mandlig bilist kørt tør for benzin i sin bil, som holdt i yderste vognbane på Otterupvej. I det samme kom en kvinde, ukendt alder, kørende bagfra og bankede op i den holdende bil. Hvorfor manden i øvrigt ikke havde fået skubbet sin bil fra yderste vognbane over i rabatten melder historien ikke noget om.

Klokken 05.10 blev en 22-årig mand standset i krydset Jernbanegade og Slotsgade, og også han blev taget med på politigården for at få taget en blodprøve for at fastslå den endelige promille.

Klokken 06.26 var det blevet lyst, men ikke desto mindre kørte en 26-årig mand med for meget spiritus i blodet bil og blev standset på Kertemindevej ud for Slåenhaven. Også han kan se frem til et retsligt efterspil.