Folket på Engen: Det er ærgerligt, at det skal spares væk

Hvis sparekataloget på kulturområdet, der skal skære ned på kommunens støtte til kulturelle arrangementer med 79 millioner kroner, bliver en del af fremtidens budget i sin nuværende form, er det slut med Sankthans på Engen. Fyens Stiftstidende spurgte nogle af de fremmødte til Sankthans på Engen, hvad det vil betyde for dem.

Anders Hansen, 22 år, Matias Andersen, 23 år, Jonas Graversen, 27 år

- For mig er det første gang, jeg er her. Jeg skal bare nå at se det. Jeg fandt først ud af i dag, at det var sidste gang, siger Jonas Graversen. - For mit vedkommende er det mest for hyggens skyld. Det er en god undskyldning for at komme ud, fortsætter Matias Andersen. - Jeg er vokset op herude i området, så jeg har været til det her i rigtig mange år. Jeg synes, det er ærgerligt, at det er sidste gang. Netop fordi det er sidste gang, skal man jo opleve det, siger Anders Hansen. - Jeg synes da, det er ærgerligt. Det virker til at være et stort arrangement, som mange støtter op omkring, så jeg synes det er mærkeligt, man vil spare det væk, afslutter Jonas Graversen, mens de andre stemmer i.

Kurt Hansen, 60 år - Der har jo altid været fest og farver herude, og der er dejligt herude. Jeg synes, det er lidt sørgeligt, hvis det lukker ned. Nu kan vi se her, hvor mange mennesker der er. Førhen var der mange flere mennesker herude, end der er i dag, og det forstår jeg ikke. Det er det eneste sted i Odense, hvor alle kan samles til en Sankthans Aften. Det synes jeg er sørgeligt. Odense kommer til at miste noget, men jeg kan ikke helt sige hvad. Men alle snakker om, at de skal på Engen til Sankthans med venner og familier. Nu har jeg været væk fra byen i 25 år, og jeg møder mange kammerater hernede. Det ville jeg sandsynligvis ikke gøre i en anden sammenhæng. Det synes jeg, er det dejlige her på Engen.