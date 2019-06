AGEDRUP: Foreninger, klubber og institutioner i Fjordager-området samles torsdag klokken 19 til Fold dig ud i Fjordager-træf hos "Ung Odense" i Agedruphallen. "Ung Odense" vil foredrage om klubvirksomhed for områdets børn, elever i 4. til 6. klasse efter den omfattende reorganisering af klubvirksomhedsområdet i Odense Kommune. Hvilken betydning har aktiviteten for den enkelte deltager, for forældrene, for området, for foreningslivet og skolerne i Odense NØ området? Efter foredraget følger den gensidige information om aktiviteter og ideudvikling hos deltagerne. /RAS