KORUP: Lær at folde dine egne gaveæsker og poser mandag den 4. februar fra kl. 14.30-17.00 i Huset på Præstevej 12 i Korup. Her kan alle være med, og alt kan bruges, kataloger, aviser af kraftigt papir og gamle bøger. Instruktør Ingelise Holmsted medbringer materialer, så alle kan folde en æske og en gavepose. Tilmelding på ingelise@holmsted.net senest 31. januar. Pris 25 kroner for medlemmer af Aktiv Korup og 50 kroner for andre, inklusive kaffe og kage. /RAS