Første vinder af Stiften Golf Cup tilbage på greenen

I 1995 gik turneringen imidlertid rigtig godt. Her blev han nemlig kåret som den første vinder af Stiften Golf Cup, og havde dengang et handicap på ni.

- Der er faktisk ikke noget, der kan holde os væk fra golfen. Og så er det også vigtigt at få det 19. hul med. Det, hvor man kan snakke om tingene over en bajer, smiler han.

Lungesygdom og buggy

Lidt skavanker er der kommet til den 84-årige golfspiller. Han lider af den kroniske lungesygdom KOL. Det er fortidens synder, cigaretterne, der skal have skylden for sygdommen. Erling Rasmussen kvittede dog smøgerne for 10 år siden, sammen med sin kæreste, Ruth Larsen, der er tidligere rådmand i Odense Kommune.

- Efter en hel dag med golf kan jeg godt mærke, at jeg bliver træt i lungerne, siger han, men tilføjer, at han nyder at komme ud og spille. Alternativet er at sidde derhjemme i en stol, og det er træls, siger jyden.

Han synes dog, at golf er en god sport at blive gammel i.

- Især den her bane er god. Det er jo ikke en bjergbane. Selvom man er gammel, kan man gå den rundt, fordi den mestendels er flad.

Selv har Erling Rasmussen dog investeret i et klippekort til en golfbuggy. Så kan han køre i stedet for at gå rundt og dermed spare på kræfterne til slagene.