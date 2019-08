Første spadestik til seniorboliger i Gartnerbyen

Første skridt imod et nyt stort seniorbofællesskab bliver i dag taget i Gartnerbyen, når PFA og Odense Boligselskab sætter spaden i jorden til byggeriet af 126 lejligheder og et stort fælleshus.

Mens Odense Boligselskab bygger 40 boliger, bygger pensionsselskabet, PFA, 86 seniorvenlige boliger, og i fællesskab bygger de to organisationer et nyt grønt gårdrum og et 380 kvadratmeter stort fælleshus til gavn for alle 126 lejligheder.

Odense Boligselskab har tidligere meddelt, at de 40 boliger får en gennemsnitlig størrelse på 75 kvadratmeter. PFA's boliger bliver lidt større varierende fra to til tre værelser fra 65 til 95 kvadratmeter. Alle lejligheder bliver med altan og der knyttes en "social vicevært" til seniorbofællesskabet.

Gårdrummet vil indeholde petanque og nyttehaver, mens fælleshuset vil give muligheder for sociale aktiviteter. Der bliver desuden plads til overnattende gæster og fester.

Hos PFA er man ikke i tvivl om, at der er fremtid i at bygge seniorbofællesskaber. En boform, der har været stigende interesse for de seneste år.

- De kommende år kommer der væsentlig flere i seniorsegmentet, og selvom de for en stor dels vedkommende er friske og rørige, så ændrer behov og præferencer sig med alderen. Derfor bygger vi seniorbofællesskaber, der skal medvirke ti at øge livskvaliteten for målgruppen. Det er samtidig en solid og langsigtet investering, der skal bidrage positivt til pensionsopsparingerne hos PFA's kunder, siger PFA's ejendomsdirektør Michael Bruhn.