MUNKEBJERG: Odense Højskoleforening afvikler generalforsamling onsdag, men først, fra klokken 18.30, er der koncert med det rytmiske kor, Cantarellerne, der udspringer af Dalim Kirkes Kantori. Efter koncerten er der et let traktement for foreningens medlemmer efterfulgt af generalforsamlingen. Det hele foregår i Munkebjerg Kirke og tilstødende mødelokaler. /RAS