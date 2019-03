Før flytningen: Avisen går tæt på OUH

Fra i dag mandag og hele ugen rykker vi tre journalister fra Fyens Stiftstidende ud på OUH og laver hver dag et opslag til avisen med indhold herfra. Efter aftale med OUH vil vi hver dag skrive historier, der dækker forskellige sider af livet på regionens største hospital, og vi håber at møde både ansatte og patienter og måske opdage nye og overraskende sider af den store institution.

Læger, sygeplejersker, servicepersonale, jurister, økonomer, journalister, præster, jordemødre, bioanalytikere, terapeuter, rengøringsassistenter og mange andre faggrupper er med til at få hele organisationen til at fungere alle dage - og nætter - året rundt.

Næsten alle fynboer har på et eller andet tidspunkt rundet Odense Universitetshospital. Nogle er født her, andre har besøgt en pårørende eller selv været indlagt. Nogle har tilbragt mange timer på hospitalet under studierne, og omkring 7.700 kommer her hver dag på arbejde.

Klogere på behandling

- Vi rykker en del af redaktionen ind på OUH i en uge for at komme tættere på alle de mennesker, der har deres gang der. Både patienter og alle dem der hver dag gør en forskel - nogle gange mellem liv og død. Og så gør vi det for at gøre læserne klogere på, hvad der sker bag murene på et af landets fremmeste hospitaler, der om ikke så mange år bliver til et helt nyt supersygehus, siger Odense-redaktør Erik Thomsen.

Målet med besøget på OUH er at gøre læserne og borgerne klogere på den behandling, de kan få, hvis de eller deres pårørende bliver syge. Vi vil gerne præsentere dem for fascinerende nye metoder, ukendte sider af vores alle sammens sygehus og selvfølgelig også de mennesker, der skal tage sig af dem.

Er du ansat eller patient på OUH, pårørende eller besøgende, er du velkommen på vores midlertidige redaktion på gangen mellem supermarkedet og elevatorerne i forhallen. Du kan komme og få en snak om løst og fast, med ideer til hvad vi skal skrive om eller blot for at læse dagens avis.