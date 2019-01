Fødselsforberedelse for unge fortsætter efter lukning af Mødrehjælpen

Et fødsels- og forældreforberedende forløb for unge kommende forældre fortsætter, efter at Mødrehjælpen valgte at lukke deres rådgivningscenter i december. Odense Kommune og Odense Universitetshospital vil videreføre projektet.

December var sidste måned unge forældre kunne søge hjælp i Mødrehjælpens rådgivningscenter i Odense. Efter at Mødrehjælpen siden 2017 har været en del af et fødsels- og forældreforberedende forløb sammen med Odense Kommune og Odense Universitetshospital (OUH, red.), kunne kommende unge forældrepar frygte, at de ikke kunne tage del i det forløb, der gavner mange børn og forældre i barnets første måneder. Men der er ingen grund til panik, for de andre partnere i partnerskabet fortsætter forløbet uden Mødrehjælpen fremover. Det oplyser Odense Kommune. Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) er glad for, at det er lykkedes at fortsætte tilbuddet. - Når vi ved, at de første 1000 dage i et barns liv har afgørende betydning for barnets trivsel og udvikling, så er det umådeligt vigtigt at støtte dygtigt op omkring unge forældre, der står i en sårbar situation. Jeg er sikker på, at den tidlige indsats betaler sig og i sidste ende giver både mor, far og barn flere muligheder i livet, siger hun. Hidtil har Mødrehjælpen været omdrejningspunkt for tilbuddet, men fremover vil Sundhedshus Vests lokaler i Slotsgade 5 være base for de unge vordende forældre og forældre.

Mere kontinuitet Forløbet, der hedder 'God start' er for førstegangsgravide under 23 år, som vil mødes hver uge fra sidst i graviditeten og til barnet er omkring et år. Her vil de blive mødt af jordemødre, sundhedsplejersker, en uddannelsesvejleder og andre kommunale fagpersoner, der vil klæde de unge på til deres opgaver som forældre. I det nye forløb vil der især være fokus på mere kontinuitet end hvad der hidtil har været. Den sundhedsplejerske, der besøger familien i hjemmet vil være den samme gennem hele forløbet. Derudover vil unge gravide mellem 18 og 20 år komme til at føde ved en af tre faste jordemødre, de har mødt i forløbet. Det vil gøre den gravide mere tryg under graviditeten, ved fødsel og barsel. - Tryghed og kontinuitet kan især opleves betydningsfuldt, når man er ung og er i gang med at etablere familie med de forandringer i livet, som dette medfører, siger Anette Lund Frederiksen, der er chefjordemoder ved OUH.

Hjælp til job og uddannelse Under hele forløbet er det forskellige fagpersoner, der vil være mest fremtræden. Derfor vil en uddannelsesvejleder slut i forløbet støtte op om den unge mor, så hun kan komme tilbage på arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse. - Når helt unge kvinder får børn og går på barsel, kan der være risiko for, at de kommer så langt væk fra job eller skole, at det kan være svært at komme tilbage. Derfor er det vigtigt, at de kan få hjælp af en uddannelsesvejleder samme sted, som de kan få hjælp til alt det andet, der følger med at være nybagt mor. På den måde kan vi støtte dem i at klare sig selv og være en god rollemodel for deres barn, siger rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Brian Dybro (SF).