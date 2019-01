Fødevareforening rykker ind på højskole

To af Odenses foreninger har slået pjaltene sammen, da Odenses Fødevarefællesskab er flyttet fra lokalet på Falen og ind hos Byens Højskole på hjørnet af Kongensgade og Dronningensgade. Fødevarefællesskabet fortsætter som selvstændig forening med udlevering af lokale økologiske varer til egne medlemmer hver onsdag eftermiddag.

- Det giver så meget mening, at vi er her, hvor der i forvejen kommer mange mennesker med samme begejstring for lokale økologiske råvarer, som vi har. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det fokus begge foreninger har på bæredygtighed vil smitte positivt af på hinandens virke, og vi er allerede en del, som er medlemmer af begge foreninger, siger Lisbet Foged, der er indkøber i Odense Fødevarefællesskab.

I Byens Højskole var man ikke længe om at sige, ja, da Odense Fødevarefællesskab inviterede sig selv indenfor:

- Fødevarefællesskabets dagsorden passer som fod i hose med vores syn på fællesskabet omkring måltidet, siger Claus Brandstrup, der er forstander på Byens Højskole. Byens Højskole er en folkeoplysende forening, der så dagens lys i begyndelsen af sidste år, og som siden 1. august 2018 har haft til huse i det tidligere Fyens Forsamlingshus.

Her er skabt et sted med foredrag, koncerter, samtalesaloner, kurser og faste aktiviteter hver uge. /mule