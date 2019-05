Fodboldfest i Odense: OB-Brøndby er tæt på udsolgt

Interessen for at overvære dagens vigtige superligakamp i Odense er stor. Lørdag morgen er der solgt over 14.000 billetter, oplyser OB. Stadionrekord kan stå for fald.

Klubben oplyser, at i skrivende stund er både Barfoed Group Tribunen og Richard Møller Nielsen Tribunen udsolgt, mens der stadig er billetter at få til Albani Tribunen og 3F Tribunen.

Og interessen for den sidste kamp i mesterskabsslutspillet i Superligaen er eksploderet i takt med kampens betydning er kommet til at stå mere og mere klart. Faktisk kan OB snart melde om udsolgt, oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Alt kan ske

Kort fortalt er det nervepirrende scenarie for OB inden sidste runde i superligaen, at klubben kan ende enten som som nummer tre eller fire.

En tredjeplads, der med sikkerhed giver adgang til deltagelse i europæisk fodbold i næste sæson, kræver, at OB skal indhente mindst et point i forhold til Esbjerg, der samtidig spiller ude mod FC Midtjylland.

Det kan enten ske ved, at OB vinder over Brøndby og Esbjerg enten spiller uafgjort eller taber mod FC Midtjylland. Eller ved at OB spiller uafgjort mod Brøndby, mens Esbjerg taber mod FC Midtjylland.

Taber OB derimod mod Brøndby, så bliver det et dyrt nederlag. For så rykker Brøndby forbi OB og på op fjerdepladsen, mens Esbjerg i så fald beholder trejdepladsen - uanset hvordan det går mod FC Midtjylland.

Endelig er der også den mulighed, at OB vinder over Brøndby samtidig med, at Esbjerg også vinder over FC Midtjylland. Eller at OB spiller uafgjort med Brøndby, mens Esbjerg også spiller uafgjort med FC Midtjylland.

Dermed forbliver det interne pointforhold mellem OB og Esbjerg uændret - og i så fald ender OB på fjerdepladsen og skal ud i en ny afgørende duel mod superligaens nummer syv om en plads i europæisk fodbold i næste sæson.