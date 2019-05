Fodboldbrag: Masser af betjente eskorterede Brøndby-fans til stadion

Kæmpe politiindsats for at eskortere hundredvis af Brøndby-tilhængere fra Kongens Have til stadion i Bolbro, mens trafikken stod helt stille i midtbyen. Fansene tændte romerlys og kastede dåser med røg undervejs.

Trafikken blev lørdag eftermiddag holdt tilbage, mens et stort antal uniformerede betjente ledsagede hundredvis af fodboldtilhængere fra Brøndby IF forud for fodboldbraget mellem hjemmeholdet OB og gæsterne fra den københavnske vestegn.

Allerede over middag havde Brøndby-tilhængere varmet op i et særligt afspærret fanzone-afsnit i Nørregade ud for Sir Club, mens andre havde taget opstilling i Kongens Have i deres gule trøjer. Stemningen var spændt forud for kampen efter en sæson, hvor Brøndby ikke har klaret sig specielt godt, og synet af en avisfotograf var næppe det, de spændte fans syntes bedst om.

Fra Kongens Have gik de hundredvis af fans i godt trav ad Østre Stationsvej og videre ud ad Rugårdsvej, mens kampklædt politi i snesevis ledsagede dem og andre betjente stod klar med gøende politihunde ved de forskellige vejkryds. Trafikanter, som intetanende var ved at forsøge at komme gennem et ekstra massivt letbane-vejarbejde, blev holdt tilbage af politiet, indtil de mange fans havde passeret.

Undervejs blev der råbt slagord, sunget slagsange, tændt romerlys og dåser med gul røg blev kastet. Valgplakater fik slag undervejs, og enkelte vejskilte væltet.

Efter avisens opfattelse har der været omkring et halvt hundrede betjente til at eskortere Brøndby-tilhænger til det næsten udsolgte Nature Energy Park.