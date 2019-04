Flyvende åfart gør klar til ny sæson

Det er et sikkert forårstegn, når Odense Aafart får besøg af en kran til at sætte bådene i vandet.

Morgenpendlerne på Åstien fik en særlig oplevelse ved 8.30-tiden. To af Odense Aafarts turbåde var i bogstaveligste forstand flyvende.

En kran fra Poul Schou A/S var hidkaldt med den opgave at hejse turbåden H.C. Andersen ud i vandet. Og bagefter skulle den anden store turbåd, Riborg Voigt, hejses den modsatte vej for at blive klar til at få den sidste overhaling, inden sæsonen begynder.

Det hele forløb med stor rutine og sikkerhed. De to seks ton tunge både blev flyttet i løbet af tre kvarter. Turbådenes luftfart er et sikkert forårstegn, og åfart-sæsonen begynder så småt 13. april, inden den fra 1. maj er oppe i de helt store omdrejninger.