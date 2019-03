Flyttet i hemmelighed: Tongstungt mediemuseum løftet ud fra Brandts bid for bid

Den blå forårshimmel blev tirsdag brudt af en lang kran og fliserne beskyttet af jernplader, da den tonstunge maskinpark fra Mediemuseet styk for styk blev løftet ud af fabriksvinduerne i Brandts-bygningen. Projektleder for flytningen, kulturarvschef hos Odense Bys Museer Jens Toftgaard sørgede for, at logistikken var på plads, så flytningen kunne foregå så gelinde som muligt. Flytningen har været ventet siden årskiftet, hvor museet i sin hidtidige form lukkede.

Det skete som konsekvens af, at byrådet allerede i 2017 besluttede at styrke kunstformidlingen, hvorfor museets nye "ejer", Odense Bys Museer, valgte at trække Mediemuseet hjem til Møntergården og overlade lokalerne til kunstmuseet Brandts. En beslutning, som betød et farvel til den arbejdende del af museet og flytning af dets 1000 genstande.

- Vi taler om tonstunge maskiner, som kan skilles ad, men hvor der også kunne risikere at sidde løsdele. Og for alt i verden ville vi undgå, at nogen af tilskuerne kom til skade. Derfor stod arbejdet på tirsdag fra klokken 5-10, og nu er vi færdige med kranarbejdet, siger Jens Toftgaard og tilføjer:

- For ikke at tiltrække så mange tilskuere, som vi regnede med, begivenheden ville, har vi holdt kortene lidt tæt til kroppen for, præcis hvornår maskinerne blev løftet ud.