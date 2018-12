Flygtninge frygter fordomme når de behandles i psykiatrien

Fatime Zeka og Dorte Uhd behandler patienter med traumer og torturoverlevere i Lokalpsykiatriens Hus. Mange af patienterne er flygtninge og indvandrere, og de oplever at det er et større tabu for mennesker med anden etnisk herkomst at indrømme, at de har brug for hjælp.

Hver eneste dag hører behandlerne i afdelingen for traume- og torturoverlevere i Lokalpsykiatriens Hus i Odense på forfærdelige historier. Historier om oplevelser, man nærmest ikke kan forestille sig. Mennesker, der har set deres nærmeste blive myrdet for øjnene af dem. Mennesker der har mistet hus og hjem. Været udsat for tortur - både fysisk og psykisk.

Men til trods for at de grusomme oplevelser, mange af patienterne har været udsat for, ville påvirke enhver, er det svært for patienterne at indrømme over for dem selv og deres familier, at de har brug for hjælp.

Fatime Zeka er psykolog i afdelingen for traume- og torturoverlevere. Hver dag behandler hun patienter - både etnisk danskere, flygtninge og indvandrere - med posttraumatisk stress. Hun oplever, at flygtninge især har problemer med at acceptere, at de har behov for hjælp fordi der er nogle sociale og kulturelle problematikker, der gør det svært.

- Det er et enormt stort tabu blandt flygtninge, når det kommer til psykiske problemer. De opfatter det at blive behandlet i psykiatrien, som om at man er sindssyg, fortæller hun.