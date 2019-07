Flixbus opruster fra på mandag: Seks uger med flere natafgange med bus til og fra Odense

Fire dage om ugen har det siden 25. april været muligt at tage en særlig natbus fra Odense mod enten Sjælland eller Jylland med selskabet Flixbus, der er blevet en stor konkurrent til DSB. Og fra mandag og de næste i alt seks uger, opruster busselskabet yderligere ved at have afgange hver nat alle ugens syv dage.

- Vi kan se at det er meget populære afgange. Også når der er festivaler som Northside i Aarhus eller Tinderbox i Odense. Folk vil gerne bruge dem, og i ferieperioden er der basis for at køre alle ugens dage. Derfor udvider vi antallet, forklarer Lotte Rystedt, presseansvarlig ved FlixBus Danmark.

Flixbus stopper og kører fra en særlig busholdeplads på Ørbækvej ved den tidligere amtsgård overfor Rosengårdcentret. Og det er i den grad af afgang for natteravne.

Natlinjen har afgang mod København kl. 02.40 og kl. 02.40 til Jylland.

Forbindelsen er den første nationale fjernbusforbindelse om natten i Danmark. Natlinjen går mellem Hirtshals og København med stop i Hjørring, Aalborg, Randers, Aarhus, Skanderborg, Horsens, Vejle, Fredericia og Odense. I København runder den Københavns Lufthavn, inden den kører ind til centrum.

FlixBus kører til 48 stoppesteder i 42 byer i det danske netværk, og globalt har den europæiske mobilitetsudbyder 350.000 daglige forbindelser til over 2000 destinationer i 29 lande.

- En god del af vores forbindelser i Europa er natlinjer, og de er populære, også fordi man på denne måde kan spare en hotelovernatning på sin tur gennem Europa. Også i Danmark kan passagererne få gavn af at komme sovende igennem landet, hvis man eksempelvis skal nå et tidligt fly i København, siger Lotte Rystedt.

Fra uge 35 drosler selskabet ned igen, så de natlige afgange kun kører torsdag til og med søndag nat.