Muligheden for at rejse billigt til København og Aarhus er blevet væsentligt bedre for odenseanere. Flixbus har oprustet kraftigt på rejser til og fra Odense, mens DSB som modsvar har sat ind med flere billige orange-billetter.

Er du træt af at skulle betale over 500 kroner for en returbillet med toget fra Odense til København, så er det blevet lettere at finde en billig rejse med offentlig transport.

Selskabet Flixbus har skruet gevaldigt op på for dets fjernbusrejser til og fra Odense, hvor en enkeltbillet til København kan findes for under 100 kroner, lige som DSB har sat ind med flere billige orange-billetter, der også kan få prisen på rejser mellem Odense og andre større byer ned i samme niveau.

For begges vedkommende gælder det om at være vågen i god tid, når du finder din rejse, fordi der er tale om dynamiske priser, der ændrer sig alt efter, hvor populære de respektive afgange er.

Ifølge Flixbus tog var der i sommer næsten fem gange så mange passagerer til selskabets afgange fra Odense som i sommeren 2017. Odense er et af de mest populære udgangspunkter og destinationer, og Flixbus har dagligt 33 afgange fra byen.

Hvor godt det går - i tal - med passager-tilvæksten i Odense vil presseansvarlig for Flixbus i Danmark, Lotte Rystedt, ikke ud med, men:

-Vi oplever en stigning i antal passagerer fra Odense, så vi er glade for, at odenseanerne tager godt imod vores produkt. Vi holder hele tiden øje med efterspørgslen fra kunderne og ser på, om der er behov for at skrue op eller ned for kapaciteten, siger hun.

Flixbus satte i november 14 nye dobbeltdækkere ind på ruten fra Jylland til København for at forstærke busflåden. Desuden blev kapaciteten op til jul forøget med 60 procent ved hjælp af ekstra busser i weekenden før juleaften.

I januar flyttede Flixbus sit stoppested fra Svendborgvej til Ørbækvej.