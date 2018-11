Flet julehjerter i Odeon til velgørenhed

Sidste år inviterede Odeon børn til at hjælpe med at lave verdens længste guirlande. Den blev godt og vel 10 kilometer lang. Guirlanden udløste 25.000 kroner, som gik til Julemærkehjemmene. I år ønsker Odeon at gentage succesen, men denne gang med julehjerter. Fra 30. november stilles en tæller op i foyeren, hvor børn, skoler, børnehaver og sfo'er i Odense er velkommen til at aflevere deres julehjerter.