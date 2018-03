Flere unge i Odense ser ud til at have fået lyst til at tage en erhvervsuddannelse.

De nyeste tal for tilmelding til ungdomsuddannelserne i Odense viser nemlig, at det i år er 16,3 procent af de unge i 9. og 10. klasse, der har valgt en erhvervsuddannelse som førsteprioritet. Det er en stigning på 1,3 procentpoint i forhold til sidste år, oplyser Odense Kommune i en pressemeddelelse.

Dermed nærmer Odense sig landsgennemsnittet, der til sammenligning i år har oplevet en stigning på 0,9 procentpoint. Her er det tæt på hver femte - 19,4 procent - der vælger en erhvervsuddannelse.

At flere vælger den uddannelsesvej glæder beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro (SF).

- Det er rigtig dejligt at se, at flere unge har fået øjnene op for erhvervsuddannelserne. Ikke bare fordi de kan føre til rigtig mange spændende job, men også fordi vi ved, at vi kommer til at mangle faglærte i fremtiden. Derfor er det rigtig godt, at flere unge vælger at gå den vej, udtaler han.

Odense Kommune har forsøgt at vise erhvervsuddannelsernes muligheder frem for de unge blandt andet i Den Grønne Boks, som i oktober sidste år kunne fejre besøgende nummer 5.000. Noget tyder på, at det virker at vise de unge, hvad erhvervsuddannelserne er for noget. Ud af de, der har besøgt boksen, ændrede 37 procent af de besøgende efter besøget holdning og blev mere interesserede i at tage en erhvervsuddannelse, oplyser Odense Kommune.

Da 23 fynske virksomheder åbnede dørene op for elever i 8., 9. og 10. klasse til Åben Virksomhed d. 25. november, kunne elever og forældre få svar på nogle af de mange spørgsmål, der naturligt presser sig på, når de unge står overfor at skulle vælge ungdomsuddannelse. For mere end 42 % af de besøgende havde virksomhedsbesøget indflydelse på elevernes valg af ungdomsuddannelse. Også her er der tale om oplysninger fra Odense Kommune.

Erhvervspraktik er også et tiltag, der har haft til formål at få flere unge til at vælge en faglært vej. Her har elever fra 6. klasse og op kunne komme i praktik i en virksomhed efter eget valg. Også når eleverne har skulle vælge valgfag, har et valgfagssamarbejde mellem grundskolen og erhvervsuddannelserne åbnet op for mulighederne indenfor erhvervsuddannelsesområdet.

Susanne Crawley Larsen (R), rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen, siger om udviklingen:

- Jeg håber, at alle unge, der nu har valgt ungdomsuddannelse har gjort det med deres hjerte. Det er vigtigt for mig, at de forfølger deres drømme og ambitioner. Og så er det jo bare godt, hvis det samtidig er til gavn for byen og dens udvikling.

Selvom flere søger mod erhvervsuddannelserne, så er gymnasiet fortsat det klart mest populære valg blandt Odenses unge. 77,8 procent har en gymnasial uddannelse som førsteprioritet i år.