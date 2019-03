Flere ungdomsboliger er på vej i Gartnerbyen

Set fra Middelfartvejs jernbane-viadukt er Gartnerbyen et imponerende, men også lettere kaotisk, skue. Det vrimler med maskiner, der er i gang med at nedbryde Gasas tidligere lagerhaller. I periferien af det store område er de første boligblokke skudt op, og flere er på vej i et område, der med tiden bliver en helt lille selvstændig bydel med omkring 3000 indbyggere.

Oppe fra viadukten kunne man mandag eftermiddag også skimte en rød-hvid, midlertidig pavillon af den slags, der signalerer festivitas. Den synede ikke af meget i forhold til det mægtige område, men den var der, og det var der en god grund til.

Fyens Almennyttige Boligselskab (FAB) havde inviteret til første spadestik for et byggeri, der kommer til at omfatte 49 ungdomsboliger - til hvad der betegnes som konkurrencedygtig udlejningspris. Byggeriet kommer til at ligge i hjørnet op mod jernbanen og Middelfartvej. Og det kommer til at ligge tæt på en anden boligblok, som allerede er skudt op: Her har Arbejdernes Boligforening Odense 85 ungdomsboliger klar til indflytning efter sommerferien.

FAB's 49 ungdomsboliger i Gartnerbyen bliver først en realitet om yderligere et år, og er således klar til indflytning, når der er studiestart i 2020.