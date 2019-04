Flere seniorboliger på vej i Odense

Sådan skal Gartnerbyen i Bolbro se ud, når den efter planen er fuldt udbygget. Det store hus i bunden af illustrationen står der allerede, og nu har By og Kulturforvaltningen hjulpet 40 almene seniorboliger i området på vej, ved at indskyde en såkaldt kommunal grundkapital i projektet. Illustration: Skjøde

Kommunale penge er nu med til at bane vejen for cirka 40 almene seniorboliger i Gartnerbyen. Flere seniorboligprojekter er på vej over hele byen.

Seniorboliger er eftertragtede blandt odenseanere, der ønsker at bytte deres ofte lidt store hjem ud med noget mindre og mere moderne. Og nu er der endnu flere seniorboliger på vej, efter at man i By- og Kulturforvaltningen har vurderet fire indkomne forslag til nye byggerier af almene seniorboliger og udvalgt et. På kommunens budget for 2019 satte politikerne flere millioner af til en såkaldt grundkapital - en slags kommunal starthjælp, hvor man lægger de første op til 10 procent af byggesummen. De nye seniorboliger, der nu får en kommunal grundkapital, bliver en del af den nye bydel Gartnerbyen i Bolbro, hvor der både er almene boliger og et miks af private byhuse og lejligheder. Det er Odense Boligselskab, der modtager 5.187.000 kroner i grundkapital. Det skal munde ud i cirka 40 nye seniorboliger med en gennemsnitsstørrelse på 75 kvadratmeter samt et fælleshus for beboerne. - Det er vigtigt, at vi kan tilbyde gode seniorboliger i Odense, og jeg er sikker på, at Odense Boligselskabs projekt vil være med til at løfte Gartnerbyen yderligere. Vi ved, at der er stor interesse for boliger af en vis størrelse både i bydelene og i centrum. Derfor er jeg også glad for, at forvaltningen modtog fire gode forslag, hvilket beviser, at boligselskaberne deler interessen for seniorboliger i byen, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V). Seniorboligerne bliver bygget af Skjøde for Odense Boligselskab. Det er endnu uvist, hvornår seniorboligerne står klar til indflytning.

Projekter flere steder Er man interesseret i seniorboliger skal man kigge i alle retninger af byen lige nu. I november sagde byrådet i Odense ja til at sende 10 millioner i grundkapital efter et stort projekt med over 60 seniorboliger, der skal bygges på det gamle papirfabrikområde i Dalum. Det er boligforeningen Civica, der skal stå for udlejningen, og projektet skal realiseres sammen med ejerne af området mellem Odense Å og Dalumvej, MT Højgaard. Her kan heller ikke sættes dato på indflytning, da seniorboligerne er en del af en større byomdannelse med op mod 450 boliger på fabriksområdet. Lidt mere konkret er det i Bellinge, hvor der efter planen skal bygges 34 seniorboliger samt et fælleshus på en ny udstykning kaldet Bellinge Fælled. Her er det Arbejdernes Boligforening, der med hjælp fra blandt andet kommunale kroner skal skabe nye boliger til seniorer. Her er det til gengæld planen at de første beboere skal kunne flytte ind i sidste halvdel af 2020.

Private er også med Det er ikke kun de almene boligforeninger, der har fået øjnene op for behovet for seniorboligerne. Et af de største seniorboligprojekter bliver Tarup Seenager Park, der efter planen skal bygges bag den tidligere landbrugsskole og nu kursusejendom for Tietgen på Rugårdsvej og Pårupvej. Det store areal blev solgt for få måneder siden, og her har et privat selskab planer om at bygge 156 forskellige boliger samt et fælles cafehus og maskinhus. Byggeriet sker i tre faser med hver 52 boliger. Det første spadestik ventes at blive taget på grunden i august 2020, og det skulle give mulighed for, at de første kan flytte ind i vinteren 2021/2022. Ifølge en opgørelse fra sommeren 2018, stod der 8000 personer på venteliste til en seniorbolig hos de almene boligselskaber i Danmark.