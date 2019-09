Kampen om levere pakker til danskere, der handler på nettet, er benhård. Og et af de vigtigste slag mellem de forskellige operatører står på antallet af pakkeudleveringssteder. Her vil Postnord nu opruste med fem nye pakkebutikker i Odense. Fire af stederne er placeret i Odense C, mens det femte sted er i Odense SØ - hos 7-eleven på Ørbækvej 87.

- Med de nye Collect Shops får vores kunder i Odense-området endnu flere valgmuligheder, når de handler online og selv vil hente deres pakker. De ni åbninger, vi har fået i Odense siden marts, er vigtige skridt mod at øge tilgængeligheden og gøre hverdagen lettere for de mange odenseanske pakkemodtagere, siger Anette Hansen, distriktschef i PostNord.

Mens pakkeudleveringen hos 7-Eleven åbner den 19. september, åbnede de fire øvrige er i denne uge. De fire i centrum er Hjørnets Kiosk på Kochsgade 35, Telefonshoppen på Overgade 22, Slikparadiset på Kongensgade 53 og iMakeiPhones på Nyborgvej 48. De fem odenseanske udleveringssteder er de seneste blandt 500 nye udleveringssteder, som PostNord åbner i løbet af i år. Når de alle er på plads, vil PostNord ifølge dem selv tilbyde Danmarks største netværk af udleveringssteder med cirka 2000 fordelt over hele landet.

Selv om det primært er afhentning af pakker, som enkelte butikker skal ekspedere, så er det også muligt at sende pakker og breve, hvis de er frankeret hjemmefra, oplyser Postnord.

For de enkelte pakkebutikker er der en økonomisk gevinst ved at blive pakkecentral. De får et beløb, hver gang de udleverer en pakke.