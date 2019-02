Flere legende elever på Odense Friskole har fået mærker efter skud fra softgun: - Det er vanvittigt

- Der er ingen, der har udvist behov for særlig opmærksomhed efter episoden. Vi har selvfølgelig snakket om det ude i klasserne. Stemningen er god i dag (torsdag, red.). Politiet har været her, og det har de små været lidt oppe at køre over. Men det er som en normal dag nu, siger Thomas Allesø.

Der er et par stykker, der er ramt på tøjet. Og nogle få, der er ramt på huden og angiveligt fået små mærker efter det ifølge skolederen. Han beretter også, at nogle af børnene er blevet forskrækket af episoden, men at der torsdag formiddag er god stemning på skolen igen.

En softgun ligner et rigtigt våben, men skyder ikke med rigtig ammunition. Derimod med plastikkugler på seks millimeter i diameter.De er underlagt våbenloven, og derfor er det heller ikke lovligt at have en softgun i offentligt rum. Man skal være 18 år for at købe en softgun.

- Det er vanvittigt

Hvor, der er blevet skudt fra, og hvem, der eventuelt har gjort det, er ikke til at svare på for skolelederen, da ingen på skolen har set noget. Fyns Politi står for efterforskningen af sagen og har i den forbindelse været på skolen torsdag. Til skolelederen har politiet oplyst, at det er nærmest umuligt at finde frem til gerningsmanden og for politiet at gøre noget, når stedet, hvor der er skudt fra, ikke kan udpeges. Det fortæller Thomas Allesø.

- Det er umuligt at sige, hvor det kommer fra. Legepladsen ligger omme bagved, op til mange ejendomme, lejligheder og højhuse. Men vi er ret sikre på, at der er skudt ude fra, siger han.

Børnenes forældre er blevet torsdag morgen blevet orienteret om episoden. Torsdag vil også grundejerne blive informeret. Der vil også blive sat sedler op langs Guldbergsvej. Og i klasserne vil oplevelsen blive snakket igennem.

Fra Fyns Politi lyder meldingen, at sagen er under efterforskning, og derfor har politiet ikke yderligere kommentarer at knytte til episoden.