Flere indbrud i byen

Flere gange mellem onsdag og torsdag morgen fik politiet i Odense anmeldelse om indbrud. Selv om antallet af indbrud på landsplan er dalene, så er der stadig tyve på arbejde, mens odenseanerne holder ferie. Fra Pantheonsgade fik politiet en anmeldelse om et indbrud i en lejlighed. Her havde tyvene stjålet en pung samt en skoletaske med en computer. Hvordan tyven er kommet ind, fremgår ikke af anmeldelsen. Kun at det skulle være sket mellem klokken 11 og 13 onsdag.

På Egilsvej i Bolbro blev det ved forsøget, da en ukendt tyv natten til onsdag forsøgte at bryde ind gennem et vindue til soveværelset. Der er i sagens natur ikke stjålet noget.

På Hollufgårdsvej i Odense SØ kom tyven til gengæld ind, efter at have brudt en terrassedør op til en virksomhed. Indbruddet skete i et ultrakort tidsrum - mellem klokken 02.59 og 03.08 natten til torsdag. Tyven fik kontanter med sig, inden vedkommende forsvandt. Ved indbruddet blev der aktiveret en alarm.

En virksomhed var også målet for en indbrudstyv på Vollsmose Allé, der klokken 05.35 onsdag knuste en rude i en terrassedør. Det fremgår ikke af anmeldelsen, om det lykkedes vedkommende at stjæle noget. Også her gik en alarm ved indbruddet.