Flere biler fundet efterladt uden hjul: Kameraer ved bilforhandler virkede ikke

Sanderum: Får du tilbudt et sæt billige Citroën-alufælge - med eller uden dæk - kan det være en god idé at bede om en kvittering. For natten til torsdag forsvandt 12 originale alufælge med dæk fra Karvil Biler på Bondovej, oplyser Fyns Politi.

Bilerne var parkeret på et åbent område mellem forretningen og firmaets administrationsbygning, og fra Assensvej tæt ved tilkørsel 52 til motorvejen er der udsyn over en del af området. Fyns Politi håber derfor, at nogen kan have set noget i forbindelse med tyveriet af hjulene.

Tyveriet er sket i tidsrummet fra onsdag klokken 17.30 til torsdag klokken syv. Der er installeret overvågning, men der er for tiden en ombygning i gang, og kameraerne virkede ikke, har politiet konstateret.

Bilerne, som mistede deres hjul, blev fundet torsdag morgen klodset op på dæk og paller.

Natten til mandag blev der også stjålet hjul fra en bilforhandler på Bondovej. Her blev et hegn klippet over, og tyvene afmonterede fælge og dæk på Audi A6.

Det gik også ud over en bil i den modsatte ende af Odense: Mandag morgen blev en Suzuki Ignis fundet stående på fire mælkekasser ved et autoværksted på Beldringevej. Den manglede alle fire hjul.

Oplysninger i sagen kan gives til Fyns Politi på telefon 114.