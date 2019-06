Flere ældre dyrker motion i foreninger

Det er ti år siden, at 65-årige Arne Hansen begyndte med at gå til fitness. En diskusprolaps sendte ham til genoptræning ved kommunen, hvor han fik at vide, at det bedste, han kunne gøre for sig selv, var at begynde med at træne. Derfor meldte han sig ind i foreningen OBBC, som har træningsfaciliteter midt i Odense, og denne formiddag er han i fuld gang med styrketræningen.

- Jeg har også fået knogleskørhed, så jeg skal dyrke motion resten af mit liv for at styrke musklerne omkring knoglerne. Så jeg er her i stedet for at ligge hjemme på sofaen, fortæller han.

OBBC har fået 53 procent flere brugere som Arne Hansen over 60 år i 2018. Og aktive ældre er netop hovedårsagen til, at det samlede antal medlemmer i DIF (Dansk Idræts Forbund) og DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger) for første gang i fem år er steget.

Stigningen er på godt 26.000, og betyder, at der nu er omkring 2,2 millioner danskere, der dyrker motion og idræt i en forening.

Tendensen slår også igennem i Odense Kommune, hvor otte procent flere er aktive - og som i OBBC er det også her især den ældre generation, som rykker. Som Peter William Mølhøj, centerchef i OBBC, siger:

- Vi har et ansvar for at hjælpe, og vi byder alle op til dans. Det er med til at vise, at vi som forening slår på bredden og har alle aldersgrupper i centret.