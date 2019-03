Flammen byder Ilden velkommen: Vi tager det som et kompliment

Hos Restaurant Flammen er man hverken bitre eller frustrerede over, at Restaurant Ilden kommer til Odense med et lignende koncept. - Imitation er den mest oprigtige form for smigreri, siger direktør.

Restaurant Flammen og Restaurant Ilden har igennem de seneste år kæmpet en indædt kamp om kødspisernes og børnefamiliernes gunst på Sjælland.

Flammen startede med konceptet med 15 forskellige slags kød i Jylland, mens Restaurant Ilden var de første på Sjælland. Nu mødes de to på en ny slagmark i Odense, når Ilden åbner restaurant i totalrenoverede lokaler på Fisketorvet.

Men selvom det oprindeligt var familien bag Flammen, der var først med selve konceptet, lyder der ingen beklagelser hos direktør Christian Legarth Lund.

- Vi hilser altid nye kolleger velkommen i branchen. Man siger jo, at imitation er den mest oprigtige form for smigreri, og hos Flammen ser vi det som et kompliment, at andre forsøger at gøre vores konceptkunst efter. Vores fokus har altid været på at styrke vores eget koncept og indfri ønskerne og forventningerne fra vores mange glade gæster, siger Christian Legarth Lund.