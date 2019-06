Flagfest på rådhuset: Odense Byråd fik sin fane til byrådssalen

800-året for Dannebrog blev fejret af Danmarks-Samfundet, der blandt andet overrakte kommunen en fane til byrådssalen.

Stoltheden var ikke til at tage fejl af hos de medvirkende og mange af de deltagende under Flagets Fest søndag eftermiddag på Odense Rådhus.

Foreningen Danmarks-Samfundets fynske afdeling fejrede 800-året for Dannebrug med en dags forsinkelse, så der også var mulighed for at deltage i den landsdækkende fejring i København lørdag.

Det skete med blandt andet taler og musik fra Hjemmeværnets Musikkorps Syd.

I forbindelse med arrangementet fik Odense Byråd, repræsenteret ved borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og byrådsmedlem Christel Gall (DF), en fane overrakt af Danmarks-Samfundet til opstilling i byrådssalen.

Flagfesten blev afholdt i byrådshallen, hvor lidt over halvdelen af stolerækkerne så ud til at være fyldt, og der var gråt i toppen hos store dele af publikum.