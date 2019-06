Flådebesøg i Odense: 4000 kan få et kig i krigsskibet Peter Willemoes

Det har været på et hav af missioner. For eksempel i Mellemøsten i 2017 i kampen mod Islamisk Stat, som en del af en amerikansk flådegruppe med et hangarskib. Men den kommende weekend er det en helt anden og langt fredeligere mission, der venter for fregatten Peter Willemoes og besætningen, når skibet stævner ud fra Korsør fredag formiddag. Om bord er en 8. klasse fra Abildgårdskolen, de fynske borgmestre, byrådet i Odense, repræsentanter for Fyns Militærhistoriske Museum, SDU, Erhvervshus Fyn og bl.a. Marinehjemmeværnet. Kursen går mod Odense, der i 2013 adopterede fregatten, som er bygget på Lindø i 2011.

Selv om det ikke er muligt at komme med ud at sejle, så venter der alligevel en speciel oplevelse flere steder, når det 140 meter lange og 20 meter brede skib skal ind i fjorden og lægge til kaj inde i byen.

Omkring klokken 12 fredag ventes skibet at gå gennem "Gabet" ved Odense Fjord, 12.40 passerer det havneterminalen ved Lindø og klokken 13.10 begynder missionens vanskeligste manøvre - at komme ind gennem kanalen til havnen. Den forventede ankomst er cirka klokken 14.00. For at komme ind til byens havn uden buler i skibsskroget gjorde "Peter Willemoes" ved sidste besøg i 2013 det, at mængden af brændstof i tankene blev reduceret i forhold til normalt, og skruen blev trimmet et par grader for at tvinge stævnen lidt ned og bagenden lidt op. Normalt stikker bagenden lidt dybere end stævnen. Med de små trick reduceres nemlig den dybde, som skibet stikker, fra 6,5 til cirka seks meter. Det vil under almindelige forhold give godt en meter vand mellem kølen og bunden af kanalen. Så går det også, selv om der måtte ligge en cykel eller en indkøbsvogn på bunden.

Og når fregatten ligger der, kan folk med lyst til at se et topmoderne krigsskib indefra godt begynde at kigge på uret og stille sig i kø i god tid. Lørdag og søndag fra 14-17.00 vil det være muligt at komme på besøg på skibet. Begge dage bliver der plads til 2000 besøgende i løbet af de tre timer. Besøget markeres også med en march gennem byen og en reception på rådhuset lørdag.

Peter Willemoes er en af tre nyere fregatter i den danske flåde, der har været i aktion siden 2014.