FJORDAGER: 15. august åbner Fjordager IF's gymnaster for tilmelding til de mange hold, der som altid starter i Agedrup i skolens gymnastiksal og hal med springgrav og i Seden Skoles gymnastiksal og pauserum fra den 9. september. Et far-barn-hold for nul- til seksårige og forældre-barn hold for et- til treårige er "yngste" tilbud, mens seniormotionsholdet vel er for de ældste. Se alle de øvrige hold for alle aldersgrupper på fjordager-gymnastik.dk. Her efterlyses også hjælpetrænere over 14 år, der vil assistere de garvede instruktører og måske lære selv at blive en sådan. /RAS