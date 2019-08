Fiskeskole indstillet til pris: - Det er fænomenalt, hvad det er blevet til

Formanden peger i indstillingen på, at fiskeskolen blev en langt større succes, end initiativtagerne havde regnet fra start, hvor de var i tvivl om, hvorvidt de unge gad at bruge tilbuddet om at komme med ud at fiske:

Container fyldt med fiskegrej

Fiskeskolen har også haft besøg af børnehaver, klubber og uledsagede flygtninge, men der er bestemt også plads til den ældre generation.

Skolen fik for et års tid siden 140.000 kroner fra Nordea Fonden, som er direkte målrettet et projekt for ældre borgere, der har lyst til at lære mere om at fiske eller bare komme ud at fiske sammen.

Og det projekt er også kommet godt fra start, fortæller Jørgen Alvin Pedersen:

- Folk kan bare komme og være med, og når man har været med på en to-tre fisketure, får man hurtigt knyttet nogle nye venskaber. Vi får også selv en kæmpe omgangskreds. Det er jo det gode ved det hele, siger han.

Fiskeskolen Fyen har også før fået tilskud - ikke mindst til de nødvendige indkøb af fiskegrej til de mange børn, unge og nu også ældre, der bruger tilbuddet.

- Vi havde efterhånden fået så meget grej, at vi havde svært ved at finde plads til det. Men nu har vi fået en 20 fods container, siger Jørgen Alvin Pedersen.