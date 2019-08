Må ikke genudsættes

Fordi signalkrebsen er en invasiv og uønsket art i Danmark, gælder der særlige regler, hvis man fanger den.Ifølge Miljøstyrelsens hjemmeside skal disse generelle regler følges:1. Når man fisker signalkrebs til eget forbrug, må man gerne transportere dem fra fangststedet og hjem til køkkenet, hvor de skal tilberedes. Men transporten skal ske på en måde, så signalkrebsene ikke kan undslippe.2. De signalkrebs, der fanges, må ikke genudsættes. Det vil sige, at fanges der krebs, der vurderes at være for små til at spise, skal de aflives.3. Fisker man signalkrebs med henblik på salg, skal det ske efter retningslinjerne vedrørende salg af signalkrebs Tarup Davinde har derudover opsat egne lokale regler:1. Krebsene skal slås ihjel på søbredden og må ingen omstændigheder fragtes levende væk fra fangstområdet.2. Ingen krebs må genudsættes.3. Indsamling og fangst må kun ske til eget forbrug og ikke med videresalg for øje.I visse fiskerkredse råder man derudover til, at alt fangstudstyr skal afvaskes grundigt efter signalkrebsfiskeri. Dette for at undgå smittespredning af krebsepest til den anden og oprindelige krebseart i Danmark, den europæiske flodkrebs.Rådet er dog ikke en del af de af Miljøstyrelsen fastsatte regler.