Fisken var for varm: Prisvindende Odense-restaurant ærgrer sig over sur smiley

Det plejer at være en storsmilende smiley, som møder gæsterne på Restaurant No. 61 på Kongensgade i Odense, men når den seneste kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen bliver hængt op, er smileyen sur.

Odense: Reglerne kan ikke gradbøjes, når Fødevarestyrelsen besøger restauranter og tjekker, om fødevaresikkerheden er i orden. Og selvom restaurant No. 61 på Kongensgade i 2014 blev kåret som Danmarks bedste bistro/brasseri og i 2016 blev kåret som Odenses bedste restaurant i Best of Odense, kommer der nu en sur smiley op at hænge i restauranten. Den afløser ni års elitesmileyer.

For i sidste uge var Fødevarestyrelsen på besøg og fandt, at temperaturen i et køleskab var 5,6 grader. Det betød, at et stykke fisk, som lå i køleskabet og var klargjort til stegning, overskred den tilladte temperatur "med få grader", skriver restauranten i et opslag på Facebook.

"Det må selvfølgelig aldrig ske, og vi har nu indkøbt ekstra fryseelementer til at placere klargjort fisk på. Når vi åbner og lukker vores køleskab mange gange på en travl aften, kan temperaturen i de timer svinge et par grader (...) For at undgå dette har vi allerede nu installeret et opbevaringskøleskab, som ikke må åbnes under aftenservice," fortæller restauranten videre.

"Vi sætter pris på Fødevarestyrelsen og deres kontrolbesøg, da de sikrer en høj fødevarestandard i branchen, og vi har indtil nu aldrig haft en eneste anmærkning, fejlmåling eller lignende," skriver restauranten på Facebook.